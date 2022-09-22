Умер доцент кафедры ядерной физики ВГУ

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Администрация Воронежского госуниверситета сообщила о смерти преподавателя - кандидата физико-математических наук, доцента кафедры ядерной физики Константина Саввича Рыбака. Его не стало 20 сентября 2022 года.

В вузе рассказали, что Константин Рыбак является выпускником физического факультета ВГУ 1972 года. После окончания физического факультета Константин Саввич работал на Вычислительном центре ВГУ, заведовал кафедрой математического обеспечения ЭВМ на факультете ПММ, затем работал на кафедре ядерной физики физического факультета в должности доцента. Константин Саввич более 37 лет преподавал в ВГУ циклы общих и специальных дисциплин от основ программирования на младших курсах до курсов информационных технологий в образовании и медицинской физики для старшекурсников. Константин Саввич был соавтором более 40 научных статей, учебно-методических пособий и нескольких учебников для вузов, руководил проектами по созданию средств программирования, систем автоматизации для экспериментов ядерно-физического направления, участвовал в подготовке специалистов для атомной отрасли КНР, Индии и Ирана. Коллеги и студенты запомнили Константина Саввича как высококлассного специалиста, педагога, отличного товарища, семьянина, человека с высокими моральными принципами и отличным чувством юмора.

Проститься с педагогом можно 22 сентября в 13:00 в здании крематория Юго-западного кладбища. В 12:00 к зданию главного корпуса ВГУ для желающих подадут автобус.