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Происшествия22 сентября 2022 7:16

В воронежском райцентре в ДТП погибла женщина-водитель

Она нарушила правила проезда перекрестка
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

Нарушение правил проезда перекрестка неравнозначных дорог стоило жизни 64-летней жительнице Боброва. По предварительным данным полиции, женщина на «ВАЗ-111930» не предоставила преимущество при выезде с второстепенной дороги автомобилю «КамАЗ», под управлением 40-летнего жителя Калачеевского района, и допустила с ним столкновение.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗа» получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

По факту аварии полицейские организовали проверку.