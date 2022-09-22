В воронежском райцентре в ДТП погибла женщина-водитель

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Нарушение правил проезда перекрестка неравнозначных дорог стоило жизни 64-летней жительнице Боброва. По предварительным данным полиции, женщина на «ВАЗ-111930» не предоставила преимущество при выезде с второстепенной дороги автомобилю «КамАЗ», под управлением 40-летнего жителя Калачеевского района, и допустила с ним столкновение.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗа» получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

По факту аварии полицейские организовали проверку.