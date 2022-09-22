Этой осенью в Воронежской области посадят 295 гектаров леса

Фото с сайта управления лесхоза области Фото: Предоставлено

30 сентября в Воронежской области стартует Всероссийская акция «Сохраним лес». Она начнется высадкой восемнадцати тысяч сеянцев сосны и березы в Пригородном лесничестве в районе Кожевенного кордона на территории горельника площадью 6 гектаров.

Место проведения первой акции выбрали не случайно. В течение последних лет именно в этом месте, наиболее пострадавшем от лесных пожаров 2010-го года, проводятся акции по посадке леса для привлечения внимания людей к вопросам сохранения, восстановления и приумножения лесов.

По мнению руководителя управления лесного хозяйства Воронежской области Вячеслава Оробинского, «человек, хоть однажды посадивший маленькие, хрупкие на вид лесные сеянцы, уже никогда не причинит лесу вреда – не бросит мусор, не оставит непотушенный костер, не срубит сосенку под Новый год».

Акция «Сохраним лес» продлится в регионе до ноября. В рамках акции новые деревья высадят в восьми лесничествах на 113-ти участках общей площадью 295 гектаров – в Павловском, Давыдовском, Новоусманском, Новохоперском, Богучарском, Бобровском, Бутурлиновском, Пригородном лесничествах. Планируется посадить около 1,2 миллионов сеянцев березы, сосны и дуба.