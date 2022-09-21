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Общество21 сентября 2022 17:26

Часть Левого берега Воронежа осталась без света

Аварийное отключение затронуло более 10 улиц
Ярослав ИВАНОВ

Вечером 21 сентября часть Левого берега Воронежа осталась без света. Электричество отключилось около 19 часов. Авария на сетях затронула более 10 улиц: Старых Большевиков, Спортивная, Пограничная, Свердлова, Димитрова, Озерная, Добролюбова, Волгоградская, Ильича, Спортивная набережная, Ленинский проспект и других. Энергетики уже занимаются устранением технологического нарушения.

- Оперативно-выездная бригада проводит восстановительные работы, диспетчеры Городского диспетчерского пункта переключают потребителей на резервные линии питания. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено, - отметили в мэрии.

Планируемое время включения - 21.00.