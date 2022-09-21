Вечером 21 сентября часть Левого берега Воронежа осталась без света. Электричество отключилось около 19 часов. Авария на сетях затронула более 10 улиц: Старых Большевиков, Спортивная, Пограничная, Свердлова, Димитрова, Озерная, Добролюбова, Волгоградская, Ильича, Спортивная набережная, Ленинский проспект и других. Энергетики уже занимаются устранением технологического нарушения.

- Оперативно-выездная бригада проводит восстановительные работы, диспетчеры Городского диспетчерского пункта переключают потребителей на резервные линии питания. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено, - отметили в мэрии.

Планируемое время включения - 21.00.