Воронежцев приглашают на бесплатные экскурсии в рамках Дня туризма

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронеж присоединится к Дню туризма. Несколько мероприятий пройдут в нашем городе с 24 по 27 сентября.

Горожане могут вспомнить детство и отправить друзьям бесплатные открытки. Подписать их и опустить в почтовый ящик можно с 24 по 27 сентября в визит-центре на ж/д вокзале «Воронеж-1», а 26 и 27 сентября - в офисе Туристско-информационного центра на пр. Революции, 27.

Кроме того, воронежцы смогут сходить на бесплатные пешеходные экскурсии ТИЦ Воронеж: 27 сентября в 14.00 и 16.00 - «Воронежская мозаика», «Тайны парка Орленок», «И сквер, и сад!».

27 сентября в 15.00 библиотека №2 имени Кольцова организует экскурсию «Воронеж по-кольцовски: Троицкая слобода».

Музей Русской бани в Рамони приглашает на бесплатную программу ко Дню туризма 27 сентября в 19.00.

Библиотека имени Никитина 27 сентября в 14.00 проведет онлайн-встречу.