В Воронеже вспомнят великую частушечницу Марию Мордасову

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

25 сентября в Воронеже пройдет День памяти народной артистки СССР Марии Мордасовой. В полдень начнется митинг у дома на пл. Ленина, 9, где проживала Мария Николаевна. О певице расскажут руководитель Воронежского русского народного хора имени Массалитинова Вячеслав Помельников (Мордасова с 1943 по 1972 годы была солисткой коллектива), народная артистка России Екатерина Молодцова, представители Администрации Тамбовского района, ведь Мария Мордасова – уроженка деревни под Тамбовом.

В 13.00 в Доме актера запланирован концерт «Голос громче соловья!» с участием фольклорных коллективов из Воронежской и Тамбовской областей - ансамблей «Воронежские девчата», «Воля», «Берегиня». Там же до 15.00 будет работать выставка «Народная из народа».