В Воронежской области количество ДТП за три года снизилось на 13%

В Воронежской области последние три года снижается статистика аварийных ситуаций - количество ДТП уменьшилось на 13,4%, число погибших в авариях уменьшилось на 17,6%, раненых - на 12,9%. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Евгений Шаталов.

С другой стороны, с прошлого года выросло количество ДТП с участием электросамокатов. За 8 месяцев текущего года зарегистрировали 14 таких ДТП.

Напомним, главный госавтоинспектор области рассказал, что для контроля соблюдения ПДД на улицах Воронежа появятся машины «скрытого патруля»