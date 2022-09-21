Воронежцам показывают работы мастера морских пейзажей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

21 сентября в музее имени Крамского открылась новая выставка. Работы Алексея Боголюбова показывают в рамках проекта «Открывая фонды». Экспозиция представила акварели и графические рисунки художника-мариниста.

Алексей Боголюбов - один из самых выдающихся русских живописцев второй половины XIX века - известен как автор больших морских батальных картин и тонких пейзажных этюдов. В течение нескольких лет он совмещал морскую службу с обучением в пейзажном классе Императорской Академии художеств.

В течение шести лет путешествовал по Европе: Швейцарии, Голландии, Италии, открывшей ему великое искусство старых мастеров Возрождения. Обучался у профессионалов французского и немецкого морского пейзажа - работал в мастерских Эжена Изабе в Париже и Андреа Ахенбаха в Дюссельдорфе. Переворотом в художественных воззрениях Боголюбова стало знакомство и сближение с представителями французской реалистической живописи, подготовившей импрессионизм – Энгром, Деларошем, Коро, Добиньи, «барбизонцами» Руссо, Милле.

Усвоив новые принципы французской школы, он не превратился в подражателя выдающихся европейских мастеров, а по-своему реализовывал их. За свою жизнь Боголюбов создал около 3 000 произведений (живопись, акварель, рисунки), многие из которых хранятся в крупнейших музеях России и зарубежья.

Выставка продлится до 30 октября.