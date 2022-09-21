В Воронеже задержали парня, напавшего на пенсионерку и затащившего ее в кусты

скриншот с видео в соцсетях

В Воронеже задержали молодого человека, напавшего 19 сентября на пожилую женщину на улице Рижской. Сообщения об инциденте появились в соцсетях днем того же дня, в телеграмм каналах распространили рисунок с приметами нападавшего и видео, записанное камерой на подъезде напротив. В ролике видно, как парень пристает к пенсионерке, хватает ее за руку, толкает, женщина два раза падает, после чего он уволакивает ее в кусты - за пределы обзора камеры.

- По факту совершения тяжкого преступления в отношении пожилой женщины возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Новоусманского района Воронежской области. С задержанным проводятся следственные действия, следственными органами в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.