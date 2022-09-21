Воронежские кардиохирурги спасли новорожденного с пороком сердца

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В начале сентября кардиохирурги воронежской областной клинической больницы №1 спасли новорожденного с пороком сердца, сообщил региональный департамент здравоохранения.

В перинатальный центр ВОКБ №1 «скорая» привезла 19-летнюю пациентку с преждевременными. Появившийся на свет малыш весил около 2,5 кг и имел проблемы с дыханием. Врачи диагностировали у мальчика сложный врожденный порок сердца.

- Ребенок был в критическом состоянии, на момент осмотра его сердечко практически не сокращалось. Мы приняли решение срочно оперировать мальчика, - рассказал детский кардиохирург Сергей Быков.

Прямой операционный доступ к поврежденному участку кровотока был невозможен, поэтому специалисты кардиохирургического центра провели гибридную операцию: через правую наружную сонную артерию подвели катетер и специальным баллоном открыли аортальный клапан.

- Подобный метод в практике воронежских кардиохирургов применен впервые, - отметили в облздраве. - Операция длилась 40 минут. Вмешательство позволило спасти жизнь ребенка. Сейчас малыш чувствует себя хорошо, быстро восстанавливается. Впереди его ждет второй этап хирургического лечения для окончательной коррекции врожденного порока.

С начала года воронежские кардиохирурги выполнили около 70 операций на сердце детям в возрасте от 0 до 18 лет.