Воронежцев приглашают на осенний концерт

22 сентября в библиотеке имени Никитина пройдет музыкально-поэтическая встреча «Королева Осень».

Чарующую осеннюю пору воспевали в своем творчестве многие поэты. На встрече, посвященной этому времени года, любители поэзии и гитарной музыки прочитают известные стихотворения русских классиков. В исполнении воронежских бардов прозвучат музыкальные композиции.

В концерте примут участие Петр Савченко, Анатолий Бриц, Любовь Марченко, Галина Самсонова, Алексей Новосельцев, Ольга Костенко, Лариса Кистенева, Руслан Магометов, Светлана Ткачева, Алексей Бондарев, Виктор Подольский.

Встреча пройдет в отделе абонемента (пл. Ленина, 2, к. 104) в 14.00, вход свободный, 6+.