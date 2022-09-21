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Звезды21 сентября 2022 13:41

Воронежцев приглашают на осенний концерт

В "Никитинке" прочитают стихи и исполнят тематические песни
Ярослав ИВАНОВ

22 сентября в библиотеке имени Никитина пройдет музыкально-поэтическая встреча «Королева Осень».

Чарующую осеннюю пору воспевали в своем творчестве многие поэты. На встрече, посвященной этому времени года, любители поэзии и гитарной музыки прочитают известные стихотворения русских классиков. В исполнении воронежских бардов прозвучат музыкальные композиции.

В концерте примут участие Петр Савченко, Анатолий Бриц, Любовь Марченко, Галина Самсонова, Алексей Новосельцев, Ольга Костенко, Лариса Кистенева, Руслан Магометов, Светлана Ткачева, Алексей Бондарев, Виктор Подольский.

Встреча пройдет в отделе абонемента (пл. Ленина, 2, к. 104) в 14.00, вход свободный, 6+.