В Воронеже у нескольких школ появятся площадки для обучения правилам дорожного движения

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Возле некоторых воронежских школ обустроят большие площадки, имитирующие городскую дорожно-транспортную сеть с перекрестками, пешеходными переходами и дорожными знаками. На таких площадках родители и учителя смогут регулярно обучать детей правильному поведению на улицах города, сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Евгений Шаталов.

Главный госавтоинспектор области также рассказал об еще одном нововведении для контроля соблюдения ПДД - планируется, что на улицах Воронежа появятся машины «скрытого патруля» – автоинспекторы на машинах без признаков принадлежности к служебному автотранспорту ГИБДД будут ездить по городу и снимать дорожное движение на видеофиксатор.