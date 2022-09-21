В сентябре в Воронежской области браконьеры застрелили кабана и лося

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В сентябре в Воронежской области охотоведы поймали браконьеров с тушами копытных животных. Факты незаконной добычи установлены в двух охотничьих угодьях.

Во время рейда на территории охотничьего угодья «Артемида» в Бобровском районе сотрудники КУВО «Охрана животного мира» заметили мужчину, который освежевывал незаконно добытого дикого кабана. На место вызвали сотрудников полиции, сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии.

А вблизи поселка Бороздиновский Новохоперского района охотовед Воронежской областной организации охотников и рыболовов обнаружил прицеп легкового автомобиля с освежеванной тушей взрослого самца лося. Браконьеры скрылись, их разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело за незаконную охоту.