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Общество21 сентября 2022 12:49

Из-за всплеска заболеваемости в Воронежской области увеличилась нагрузка на колл-центры поликлиник

Вызвать врача на дом теперь можно и по электронной почте
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В связи с сезонным всплеском заболеваемости на медицинских работников первичного звена и колл-центры поликлиник увеличилась нагрузка. Об этом рассказали в мэрии Воронежа 21 сентября.

Воронежские медучреждения предлагают горожанам новые формы эффективной коммуникации. Например, вызов врача на дом по электронной почте.

Такую услугу предлагают в Воронежской городской клинической поликлинике №1. Жители Центрального района могут оставить заявку по электронной почте: vizov.gp1@gmail.com. При поступлении вызова информация появляется на планшетах мобильных бригад. Это значительно сократит время передачи вызова и прибытия медиков по адресу пациента. И главное - это освобождает людей от необходимости дозваниваться на перегруженные линии колл-центра.