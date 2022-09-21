Из-за всплеска заболеваемости в Воронежской области увеличилась нагрузка на колл-центры поликлиник

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В связи с сезонным всплеском заболеваемости на медицинских работников первичного звена и колл-центры поликлиник увеличилась нагрузка. Об этом рассказали в мэрии Воронежа 21 сентября.

Воронежские медучреждения предлагают горожанам новые формы эффективной коммуникации. Например, вызов врача на дом по электронной почте.

Такую услугу предлагают в Воронежской городской клинической поликлинике №1. Жители Центрального района могут оставить заявку по электронной почте: vizov.gp1@gmail.com. При поступлении вызова информация появляется на планшетах мобильных бригад. Это значительно сократит время передачи вызова и прибытия медиков по адресу пациента. И главное - это освобождает людей от необходимости дозваниваться на перегруженные линии колл-центра.