В воронежском кинотеатре «Пролетарий» увольняют сотрудников

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В кинотеатре «Пролетарий» увольняют сотрудников. По данным нашего источника, о расчете предупредили около десятка сотрудников, работающих с посетителями кинозала. Якобы сотрудники получили денежную компенсацию, положенную по трудовому законодательству при увольнении.

«Пролетка» в 2022 году не работала с 31 марта по 7 мая, а затем с 1 августа. На сайте кинотеатра не заполнен раздел расписания. В соцсетях тоже нет активности с конца июля. Телефоны молчат.

Напомним, ранее трудовая инспекция предупредила руководство кинотеатра о недопустимости нарушения трудовых прав сотрудников.