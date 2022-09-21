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Звезды21 сентября 2022 12:40

В воронежском кинотеатре «Пролетарий» увольняют сотрудников

Заведение так и не открылось с 1 августа
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В кинотеатре «Пролетарий» увольняют сотрудников. По данным нашего источника, о расчете предупредили около десятка сотрудников, работающих с посетителями кинозала. Якобы сотрудники получили денежную компенсацию, положенную по трудовому законодательству при увольнении.

«Пролетка» в 2022 году не работала с 31 марта по 7 мая, а затем с 1 августа. На сайте кинотеатра не заполнен раздел расписания. В соцсетях тоже нет активности с конца июля. Телефоны молчат.

Напомним, ранее трудовая инспекция предупредила руководство кинотеатра о недопустимости нарушения трудовых прав сотрудников.