Воронежцев приглашают отметить день рождения Дмитрия Веневитинова

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

25 сентября литературный музей приглашает воронежцев отпраздновать день рождения Дмитрий Веневитинова. В музее-усадьбе в Новоживотинном запланирована праздничная программа.

В 14.00 начнется мастер-класс для детей «Подарок для Плениры». Ребятам прочтут сказку Дмитрия Веневитинова «13 Августа» и научат делать веер из бумаги.

В 15.00 театрализованная программа «Простосердечный сын свободы» воспроизведет домашнюю атмосферу гостиной в провинциальной усадьбе XIX века. Прозвучат песни, отрывки из путевого дневника Дмитрия Веневитинова, его стихи и литературные комментарии.

В 16.00 начнется программа «Средь шумного бала». Гостям расскажут о бальной культуре, сформировавшейся в России XIX века. А затем Юлия Хмылева сыграет на старинном рояле полонез, вальс, мазурку и котильон.

В 17.00 приглашают на концерт «Джазовые импровизации». В исполнении Елены Кисловой прозвучат джазовые версии популярных песен Синатры, Армстронга, Пресли, Мадонны, Cardigans.

Поэт романтического настроения Дмитрий Веневитинов написал около 50 стихотворений, был также известен как одаренный художник, музыкант, музыкальный критик. Состоял в дальнем родстве с Александром Пушкиным. Умер в 21 год от тяжелой пневмонии.