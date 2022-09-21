Дело о жестоком убийстве студентки в Воронежской области передали в суд

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронежский облсуд передали материалы уголовного дела о зверском убийстве 20-летней студентки в Борисоглебском районе. Об этом в среду, 20 сентября, сообщили в пресс-службе суда.

Предварительное заседание назначено на 29 сентября. Обвиняемые – два жителя Борисоглебского городского округа в возрасте 20 и 23 лет, а также 26-летний уроженец Волгоградской области – просят рассмотреть дело с участием присяжных заседателей. Назначат ли его, станет известно на предварительном судебном заседании.

Напомним, девушка, жившая и учившаяся в Россошанском районе, пропала 9 сентября. А 12-го ее тело со следами зверского избиения нашли в поле недалеко от села Озёрное Новохоперского района. Судебно-медицинская экспертиза определила, что смерть наступила от многочисленных ранений рук, ног, груди и живота. Были задержаны трое подозреваемых в убийстве.

По версии следствия, молодые люди узнали о том, что у погибшей есть крупная сумма на банковской карте. Так, 7 сентября злоумышленники привезли 20-летнюю девушку в Новохоперский район, где убили ее и спрятали тело в поле. Убийцы забрали у погибшей карту и телефон.