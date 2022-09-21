Жительница Воронежа взяла кредит по указке мошенников и перевела им около 900 тыс рублей

Очередной жертвой дистанционных мошенников стала 41-летняя жительница Воронежа. Дама повелась на распространенную байку по защите своего счета. Позвонил «сотрудник банка» и сообщил о подозрительной активности расчетного счета потерпевшей и напугал, что третьи лица могут оформить кредит на ее имя. А потом предложил защитить сбережения, переведя имеющиеся накопления на «безопасный» счет, а также оформить кредит, чтобы исчерпать возможность взятия его аферистами, а кредитные средства тоже перевести на специальный безопасный счет. Женщина под диктовку лже-сотрудника банка перевела личные и кредитные средства - около 900 тысяч рублей - на указанные ей банковские реквизиты.

Всего за 20 сентября в полицию обратились восемь жителей Воронежской области с заявлениями на действия мошенников. В общей сложности они лишились более двух миллионов рублей.