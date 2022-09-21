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Общество21 сентября 2022 11:13

Жительница Воронежской области накопила 200 тысяч рублей долгов за коммуналку

Деньги списали с ее счетов по суду
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Жительница Грибановского района не оплачивала услуги ЖКХ, налоги и сборы. В итоге долг вырос до 200 тысяч рублей. Женщина игнорировала оплату по квитанциям пять лет. Об этом рассказали 21 сентября в региональном УФССП.

В итоге с банковских счетов должницы судебные приставы взыскали эту сумму. Также женщине пришлось оплатить 10 тысяч рублей в качестве исполнительного сбора.

В свою очередь сельчанка подала в суд на коммунальщиков, которые, по ее мнению, указывали неправильную площадь квартиры, отличающуюся от фактической на один квадратный метр. По суду ей вернули 6 тысяч рублей, которые женщина потратила на адвоката.