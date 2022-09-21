20 пожарных тушили ночью кафе в центре Воронежа

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Ночью 21 сентября пожарные выезжали тушить кафе в центре Воронежа.

- Сообщение о возгорании пришло на пульт дежурного в 1.27. Пожар случился в двухэтажном кафе на Плехановской, 15. Его тушили 20 человек на пяти пожарных машинах. Огонь повредил два холодильника на общей площади 4 кв.м на первом этаже. Пожар ликвидировали через полчаса после вызова, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

При ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», телефону доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.