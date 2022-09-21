Воронежская прокуратура заинтересовалась случаем необеспечения тяжелобольной девочки лекарствами

К разбирательству случая с лишением возможности получения жизненно необходимого лекарства для тяжелобольной девочки подключилась и областная прокуратура.

- Организована проверка по публикациям средств массовой информации о тяжелобольной несовершеннолетней девочке, проживающей в Воронеже, которая лишена возможности в получении жизненно важного лекарственного препарата, - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее проверку после публикации информации в СМИ начали следователи: они установят причины нарушения прав ребенка.