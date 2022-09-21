У сельчанина в Воронежской области нашли почти 700 граммов марихуаны

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Лискинском районе полицейские получили оперативную информацию, что 58-летний местный житель незаконно хранит наркотические средства. Ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления.

Правоохранители наведались к нему домой на улицу Пролетарская. В ходе обыска у него было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, которое было направлено на экспертизу. Было установлено, что это марихуана массой 633,72 граммов.

В отделе полиции подозреваемый полностью признал свою вину и пояснил, что хранил наркотическое вещество для личного употребления. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.