. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

20 сентября в Воронежской области стартовал XII академический пленэр. В этом году его посвятили 350-летию Петра I и его пребыванию на Воронежской земле, называться пленэр будет «Край Воронежский - гавань Петра». Основные мероприятия пройдут в Павловске, продлится пленэр по 30 сентября.

В нем примут участие художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Старого Оскола, Липецка, Тамбова, Нововоронежа, Сочи. Из воронежских мастеров - Александр Лавров, Александр Золотых, Евгений Щеглов, Максим Аникандров, Евгений Кострюков, Константин Финаков.

Итоговая выставка откроется 29 сентября в Павловском дворце культуры. Затем работы привезут на экспозицию в Воронеж.