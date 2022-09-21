В Воронежской области задержали убийцу россошанского таксиста

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Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве таксиста в Россошанском районе.

Родственники водителя обратились в полицию 17 сентября: 58-летний мужчина вечером уехал из Россоши на вызов, но домой не вернулся. Cотрудники полиции обнаружили автомобиль такси, находившийся в пользовании пропавшего, на одной из улиц села Шекаловка Россошанского района. В салоне брошенной машины оперативники увидели следы крови. Тело пропавшего мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружили неподалеку в кустах.

По подозрению в убийстве задержали 24-летнего жителя Ростова-на-Дону. Мужчина признался, что доехал на такси до села Екатериновка, где у него возникло желание завладеть автомобилем. Он выстрелил в водителя из пистолета. После этого сел за руль, но проезжая село Шекаловка, не справился с управлением, съехал в кювет. После чего машину бросил, а тело таксиста спрятал в кустах.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Полицейские совместно со следователями СУ СК продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.