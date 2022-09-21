В Воронеже заработал номер «горячей линии» для беженцев из ЛДНР и Украины по вопросам референдума

Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, приехавшие в Воронежскую область, смогут позвонить на «горячую линию» по вопросам участия в референдумах. Об этом официально оповестили в телеграм-канале правительства региона 21 сентября.

Телефон «горячей линии»: +7 (473) 229-44-36.

Ранее власти сообщили, что находящиеся на территории Воронежской области беженцы из Донбасса и Украины смогут проголосовать на референдумах. Для этого им обеспечат все возможности и пояснили, как это будет проходить. Например, в пункты временного размещения будут выезжать члены территориальных избирательных комиссий. Также предусмотрены и другие традиционные форматы голосования.