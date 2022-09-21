В Воронеже пятилетняя девочка упала, выходя из маршрутки №54

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В Воронеже выходя из маршрутного автобуса №54 упала пятилетняя девочка. Ребенк получил травмы. Сейчас в инциденте разбирается полиция. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 21 сентября.

Инцидент произошел днем ранее в 14:10 у дома №82 по улице Кольцовской. 51-летний водитель ПАЗА маршрута №54 начал движение от остановки. Как раз в этот момент из транспортного средства упала пятилетняя девочка, которая выходила из автобуса.

Ребенок получил был доставлен в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.