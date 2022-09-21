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Общество21 сентября 2022 8:42

Коронавирус за сутки выявили почти у 2 тысяч жителей Воронежской области

Госпитализация понадобилась 105 пациентам
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

За минувшие сутки в Воронежской области еще у 1993 пациентов подтвердился коронавирус. Всего с начала пандемии в регионе выявили уже почти 441,4 тысячи случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба на 21 сентября.

Накануне положительные тесты оказались у 1958 воронежцев. И такая печальная статистика держится уже несколько дней.

За последние 24 часа не зарегистрировали летальных случаев среди ковид-пациентов. Кроме того, госпитализация понадобилась 105 инфицированным.