Коронавирус за сутки выявили почти у 2 тысяч жителей Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

За минувшие сутки в Воронежской области еще у 1993 пациентов подтвердился коронавирус. Всего с начала пандемии в регионе выявили уже почти 441,4 тысячи случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба на 21 сентября.

Накануне положительные тесты оказались у 1958 воронежцев. И такая печальная статистика держится уже несколько дней.

За последние 24 часа не зарегистрировали летальных случаев среди ковид-пациентов. Кроме того, госпитализация понадобилась 105 инфицированным.