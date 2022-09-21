Фото - правительство Воронежской области

Для исполнения решений президента Владимира Путина по частичной мобилизации в Воронежской области создадут межведомственный орган. Возглавит его лично губернатор Александр Гусев. Об этом он написал в своем телеграм-канале 21 сентября.

Вопрос по частичной мобилизации на территории региона будут решать оперативно.

– Через 1,5 часа соберемся вместе с коллегами, в том числе военными, чтобы обсудить первые вводные по поручениям главнокомандующего Воронежской области, - подчеркнул губернатор.

Напомним, сегодня утром в России была объявлена частичная мобилизация. В правительстве региона оперативно начались консультации и обсуждения. Они проводятся в том числе с федеральными органами власти и военными.

Также Воронежская область обеспечит участие в референдумах беженцев из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.