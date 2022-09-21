Беженцы из Донбасса и Украины смогут проголосовать на референдумах в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Находящиеся на территории Воронежской области жители из Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей смогут проголосовать на референдумах. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства региона 21 сентября.

Там пояснили, как это будет проходить. Так, в пункты временного размещения будут выезжать члены территориальных избирательных комиссий. Также предусмотрены и другие традиционные форматы голосования.

– Воронежская область окажет всестороннее содействие в подготовке и проведении референдумов. Соответствующее поручение уже дал губернатор Александр Гусев, – говорится в сообщении.

Кроме того, позже будут опубликованы число и адреса ТИКов в регионе, график их работы, а также горячая линия по вопросам проведения референдумов.