В Воронежской области «Нива» насмерть сбила 25-летнего мопедиста

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла 20 сентября в 19.30 в Верхнехавском районе. На 19 километре автодороги «Воронеж- Тамбов – Правая Хава – Верхняя Хава» легковушка сбила мопедиста. 25-летний парень скончался в больнице. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, 51-летний местный житель на «Ниве-Шевроле» не учел боковой интервал и допустил столкновение с впереди движущимся мопедом «Рива-2», которым управлял парень из села Сухие Гаи.

В результате ДТП водитель двухколесного транспортного средства скончался в медучреждении, а его 17-летний пассажир госпитализирован с различными травмами.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.