Воронежская ГИБДД начнет скрытое патрулирование улиц

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Госавтоинспекторы в Воронеже начнут применение скрытого патрулирования уличного движения. Об этом рассказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по региону Евгений Шаталов в рамках пресс-конференции с журналистами и блогерами. Встреча прошла в Центре управления регионом 20 сентября.

Евгений Шаталов пояснил суть скрытого патрулирования. Так, сотрудники Госавтоинспекции будут ездить по улицам на автомобиле без опознавательных знаков. Это позволит им отслеживать соблюдение воронежскими водителями правил дорожного движения. Для того, чтобы фиксировать нарушения, машины ГИБДД оборудуют видеокамерами. Также скрытый экипаж будет передавать сведения о несоблюдающих ПДД ближайшему патрулю либо в подразделение госавтоинспекции.

Ожидается, что скрытое патрулирование позволит выявить тех, кто превышает скорость, а также водителей, которые не пропускают пешеходов на переходах и пересекают сплошные линии разметки.