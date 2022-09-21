1854 воронежца с начала года покусали клещи

В медицинские учреждения Воронежской области с начала 2022 года за помощью из-за укусов клещей обратились 1854 человека. Информацией поделились во вторник, 20 сентября, в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным санврачей, за последнюю неделю кровососущие, несмотря на похолодание, атаковали девятерых воронежцев. Впрочем, число пострадавших от укусов клещей в сравнении с предыдущими семи днями снизилось. Неделей ранее в медучреждения обратились 14 человек.

В ведомстве уточнили, что нынешние показатели активности клещей не превышают средних значений, регистрировавшихся в регионе на протяжении предыдущих лет. Например, в 2021 году к началу октября после укусов насекомых помощь понадобилась 2105 воронежцам.

В целях борьбы с кровососами в области в местах массового пребывания людей протравили 1005,8 га, куда входит 300,3 га территорий детских оздоровительных учреждений. При энтомологическом обследовании с целью определения эффективности химических обработок клещей на этих участках не обнаружили.