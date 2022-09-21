В Воронежской области нашли нарушения в питании школьников и детсадовцев

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура инициировала возбуждение ряда административных дел в Бутурлиновском районе. Они последовали в итоге проверок организации питания детей в образовательных учреждениях. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как выяснили прокуроры, в некоторых случаях прием продовольственных товаров проводился без сопроводительной документации. Кроме того, администрации учреждений не контролировали качество получаемой продукции.

Также вскрылись и другие нарушения. Например, эпизодически фактический рацион детей не соответствовал примерному меню. Кроме того, не велся контроль температурного режима хранения пищевой продукции на складах.

По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении руководителей трех школ и двух детских садов дела по статье КОАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». В настоящий момент они находятся на рассмотрении.