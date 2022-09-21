Воронежцы пожаловались на красные стоки, сливающиеся в воронежское водохранилище

Воронежцы, прогуливающиеся на берегу водохранилища обнаружили красные стоки, которые льются прямо в водную артерию областного центра. Из-за этого вода в нем стала бурой.

Стоки зафиксировали прямо у Чернавского моста возле бизнес-центра «Сабуров-холл». Очевидцы сняли факт камеру, а фотографии разместили в группе «Настоящий Воронеж» в соцсети «ВКонтакте». На них видно, что довольно большой участок водохранилища уже окрасился в бурый цвет.

Помимо этого, как заметили горожане, стоки еще и отвратительно пахнут.

– Вонь стоит ужасная, – написали очевидцы.