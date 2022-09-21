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Общество21 сентября 2022 5:18

Следователи организовали проверку после того, как воронежскую девочку лишили жизненно важного лекарства

По результатам примут процессуальное решение
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Следственное управление СКР по Воронежской области начало проверку после публикации в СМИ информации о лишении возможности получения жизненно необходимого лекарства тяжелобольной девочки. Об этом во вторник 20 сентября сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Там уточнили, что будет выполнен комплекс следственных мероприятий, чтобы установить причины и условия, повлекшие нарушение прав ребенка. Затем правоохранители дадут объективную правовую оценку сложившейся ситуации. А по результатам примут процессуальное решение.