В Воронежской области расширили список получателей компенсации оплаты за коммунальные услуги и льгот по доставке баллонного газа

20 сентября состоялось 23-е заседание Воронежской областной Думы текущего созыва. Фото пресс-службы Воронежской областной Думы.

Теперь льготы по оплате коммунальных услуг в размере 100 процентов будут получать при выходе на пенсию не только педагоги, медработники и работники культуры, но и специалисты в сфере соцобслуживания, физкультуры и спорта. Главное условие - пенсионеры должны проработать в сельской местности не менее десяти лет и проживать там.

- Продолжают действовать льготы и для работающих в сельской местности специалистов данных сфер, - пояснил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов во время 23-го заседания регионального заксобрания.

Согласно еще одному одобренному законопроекту, право на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на доставку бытового газа в баллонах предусмотрено для прокуроров и следователей органов прокуратуры РФ, сотрудников Следственного комитета РФ и членов семей прокуроров и следователей органов прокуратуры РФ, сотрудников Следственного комитета РФ, погибших при исполнении служебных обязанностей.