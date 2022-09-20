Полина Яценко из Воронежа выиграла международный теннисный турнир в Египте

Полина Яценко. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Воронежская спортсменка Полина Яценко победоносно прошлась по турнирной сетке в Шарм-эль-Шейхе. В первом круге она уступила всего один гейм во встрече с Малаки Салем из Палестины - 6:1, 6:0. Во втором круге Полина расправилась над израильтянкой Широй Чиче - 6:3, 6:2. В четвертьфинале Яценко отправила домой эстонку Катрин Саар - 6:0, 6:2. В полуфинале воронежская теннисистка выбила из борьбы за золото турнира Катарину Кузьмову из Словакии (младшую сестру известной теннисистки Виктории Кузьмовой) - 6:0, 6:2.

В финале нашу землячку поджидала Жаклин Кабаж Авад из Швеции. Скандинавка на восемь лет старше Яценко и была «посеяна» под первым номером, в то время как воронежская спортсменка имела третий номер «посева». Но и здесь Полина не подвела, хотя в первом сете помучалась. Проигрывая 2:5, она победила 7:6. А уже во втором сете воронежская спортсменка добилась привычного ощутимого перевеса – 6:2.