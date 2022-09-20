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Спорт20 сентября 2022 16:15

Полина Яценко из Воронежа выиграла международный теннисный турнир в Египте

В пяти матчах наша спортсменка не отдала соперницам ни одного сета
Алексей СЕРГУНИН
Полина Яценко. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Полина Яценко. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Воронежская спортсменка Полина Яценко победоносно прошлась по турнирной сетке в Шарм-эль-Шейхе. В первом круге она уступила всего один гейм во встрече с Малаки Салем из Палестины - 6:1, 6:0. Во втором круге Полина расправилась над израильтянкой Широй Чиче - 6:3, 6:2. В четвертьфинале Яценко отправила домой эстонку Катрин Саар - 6:0, 6:2. В полуфинале воронежская теннисистка выбила из борьбы за золото турнира Катарину Кузьмову из Словакии (младшую сестру известной теннисистки Виктории Кузьмовой) - 6:0, 6:2.

В финале нашу землячку поджидала Жаклин Кабаж Авад из Швеции. Скандинавка на восемь лет старше Яценко и была «посеяна» под первым номером, в то время как воронежская спортсменка имела третий номер «посева». Но и здесь Полина не подвела, хотя в первом сете помучалась. Проигрывая 2:5, она победила 7:6. А уже во втором сете воронежская спортсменка добилась привычного ощутимого перевеса – 6:2.