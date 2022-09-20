16 декабря воронежцы впервые отметят день начала освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков

16 декабря 1942 года войска Юго-Западного и Воронежского фронтов начали наступательную операцию «Малый Сатурн». Фото пресс-службы Воронежской областной Думы.

Список памятных для воронежцев дат официально дополнен еще одной. Соответствующие изменения в закон сегодня, 20 сентября, внесли депутаты на 23-м заседании регионального парламента. 16 декабря жители региона отметят день начала освобождения Воронежской области от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной Думы.

- Именно в этот день в 1942 году войска Юго-Западного и Воронежского фронтов начали наступательную операцию «Малый Сатурн», которая положила начало освобождению области, - напомнил главный парламентарий региона Владимир Нетёсов.

Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн» принадлежит особое место в освобождении Воронежской области от немецко-фашистских захватчиков - она стала первой, положившей начало освобождению области. В результате наступательных действий в направлении Тацинская, Морозовск, Ново-Астахово фронт противника был разорван на 340 км, враг понес существенные потери в живой силе и технике и был вынужден отказаться от дальнейших попыток деблокировать окруженную под Сталинградом 6-ю армию Паулюса. Центром операции был Осетровский плацдарм, находящийся на территории Верхнемамонского района.

День начала операции 16 декабря ежегодно отмечается жителями Верхнемамонского, Богучарского и Кантемировского районов, а также прилегающих районов Ростовской и Волгоградской областей, как День памяти павших воинов.

Подписывайтесь на наши каналы в Телеграме и Дзене. Читайте материалы «КП» на любимой платформе!