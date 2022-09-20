Воронежские волейболистки проиграли в Череповце четвертый матч кряду

В четырех матчах ВК "Воронеж" набрал одно очко из восьми. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Череповце финишировал первый тур чемпионата России среди женских команд высшей лиги «Б», где выступает волейбольный клуб «Воронеж». К сожалению, во всех матчах наши спортсменки уступили соперницам.

В последний игровой день воронежские спортсменки вновь встретились с хозяйками - «Северянкой-2». И если в первой встрече с ними наши девушки смогли победить в одной партии, то в этот раз встреча ограничилась тремя сетами. В первом хозяйки выиграли 25:19, во втором – 25:23, а третий прошел при тотальном перевесе дубля «Северянки» - 25:7.

После выезда на вологодскую землю ВК «Воронеж» занимает последнее седьмое место в турнирной таблице среди команд зоны «Центр» с одним очком в активе. Лидирует «Северянка-2» (10 баллов) и «Брянск» (восемь). Матчи второго тура наши девушки проведут в Пензе с 13 по 16 октября. Соперницами воронежских спортсменок станут «Рязань-РГУ» и местный «Университет-Визит».

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