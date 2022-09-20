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Общество20 сентября 2022 14:41

Экс-депутат Воронежской областной Думы Хабаров останется под арестом до 20 декабря

Такое решение вынес Ленинский райсуд Воронежа
Алексей СЕРГУНИН

До 20 декабря текущего года под стражей будет находиться бывший депутат Воронежской облдумы Андрей Хабаров. Об этом информирует пресс-служба Ленинского райсуда. Отметим, что на продление ареста настаивало ГУ СК РФ по Воронежской области.

Как ранее сообщала «КП», по предварительным данным, бывшему народному избраннику вменяют в вину два эпизода мошенничества в особо крупном размере.

Напомним, что Андрей Хабаров был избран в облдуму в 2020 году. Он баллотировался по Верхнехавскому избирательному округу №15. Затем он занимал место заместителя председателя Комитета по предпринимательству и туризму. Спустя два года внезапно досрочно сложил свои полномочия. Решение по его вопросу вступило в силу 26 мая 2022 года.

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