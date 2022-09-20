Экс-депутат Воронежской областной Думы Хабаров останется под арестом до 20 декабря

До 20 декабря текущего года под стражей будет находиться бывший депутат Воронежской облдумы Андрей Хабаров. Об этом информирует пресс-служба Ленинского райсуда. Отметим, что на продление ареста настаивало ГУ СК РФ по Воронежской области.

Как ранее сообщала «КП», по предварительным данным, бывшему народному избраннику вменяют в вину два эпизода мошенничества в особо крупном размере.

Напомним, что Андрей Хабаров был избран в облдуму в 2020 году. Он баллотировался по Верхнехавскому избирательному округу №15. Затем он занимал место заместителя председателя Комитета по предпринимательству и туризму. Спустя два года внезапно досрочно сложил свои полномочия. Решение по его вопросу вступило в силу 26 мая 2022 года.

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