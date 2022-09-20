Участнику пьяной драки возле ночного клуба в Воронеже грозит до восьми лет тюрьмы

16 сентября этого года в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по Воронежу из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что в приемное отделение доставлен 36-летний местный житель с телесными повреждениями в виде ушиба головного мозга и перелома основания черепа. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники полиции выяснили, что в ночное время в одном из развлекательных заведений, расположенных на улице Генерала Лизюкова, потерпевший проводил время в компании знакомых. Между мужчиной и одним из посетителей клуба произошел конфликт. В сопровождении знакомых участники драки вышли на улицу, где оппонент нанес лежавшему на земле потерпевшему множественные удары ногой в область головы. Очевидцы вызвали пострадавшему бригаду скорой медицинской помощи. Мужчине потребовалась госпитализация.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка установили личность и местонахождение подозреваемого. 30-летнего воронежца оперативники задержали на территории микрорайона Подгорное и доставили в отдел полиции. Злоумышленник во всем сознался и объяснил свои действия алкогольным опьянением. В соответствии с частью 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» подозреваемому грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

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