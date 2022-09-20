Воронежец Антон Попов выиграл заключительный этап чемпионата России на шоссе в многодневной гонке

Антону Попову вручили зелёную майку активного гонщика. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В рамках 30-й международной многодневки «Дружба народов Северного Кавказа» прошел чемпионат России по велоспорту-шоссе в дисциплине «многодневная гонка». За десять этапов соревнований спортсмены проехали в общей сложности 910 километров по дорогам Кабардино-Балкарской республики, Северной Осетии-Алании, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Адыгеи. В турнире принимали участие более 120 человек из России, Казахстана и республики Беларусь. Поэтому подводился как международный итог соревнований, так и отдельно российский.

В международном рейтинге финальный этап многодневки выиграл белорусский спортсмен Евгений Королёк. Он быстрее всех преодолел 117 км от посёлка Казённо-Кужорский до Майкопа. Вторым стал воронежец Антон Попов (клуб VolgaUnion-boqpod), а вот в российском рейтинге наш спортсмен оказался первым. К тому же Попов пять раз финишировал первым среди россиян на этапах чемпионата страны и в результате по сумме стал лучшим в классификации «самого активного гонщика». За это ему вручили зелёную майку активного гонщика.

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