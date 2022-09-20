Воронежец фиктивно прописал 22 иностранца

По версии сотрудников отдела полиции № 7 УМВД России по Воронежу, 41-летний житель Южного микрорайона фиктивно регистрировал иностранцев в принадлежащем ему частном доме, расположенном на улице Никольской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

После проверочных мероприятий стражи порядка установили, что подозреваемый не предоставлял зарегистрированным лицам помещение для проживания. Кроме того, домовладение признано непригодным для жилья. В течение года подозреваемый оказал содействие в фиктивной регистрации 22-м гражданам сопредельных государств. В отделе полиции гражданин объяснил совершение противоправных действий желанием помочь знакомым и родственникам.

В соответствии со статьей 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ» мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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