Жительницу Воронежа, травившую собак, могут исключить из партии

Погибло минимум пять животных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительницу Воронежа Ларису Косцову могут лишить членства в партии «Единая Россия» за отравление бродячих собак. В полицию направлено обращение с просьбой провести дательную проверку.

Информацию о том, что женщина кормит животных колбасой с отравой, местные жители распространили в социальных сетях. Если эти сведение подтвердятся, Косцову исключат из партии.

Напомним, от рук Косцовой, по словам местных жителей, погибло минимум пять собак. Отраву она разбрасывала на улицах Гастелло, Дуговая и Казакова. Когда местная жительница попыталась остановить отравление, Косцова распылила газовый баллончик.