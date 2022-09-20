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Общество20 сентября 2022 13:01

Жительницу Воронежа, травившую собак, могут исключить из партии

Обращение направили в полицию
Источник:kp.ru
Погибло минимум пять животных

Погибло минимум пять животных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительницу Воронежа Ларису Косцову могут лишить членства в партии «Единая Россия» за отравление бродячих собак. В полицию направлено обращение с просьбой провести дательную проверку.

Информацию о том, что женщина кормит животных колбасой с отравой, местные жители распространили в социальных сетях. Если эти сведение подтвердятся, Косцову исключат из партии.

Напомним, от рук Косцовой, по словам местных жителей, погибло минимум пять собак. Отраву она разбрасывала на улицах Гастелло, Дуговая и Казакова. Когда местная жительница попыталась остановить отравление, Косцова распылила газовый баллончик.