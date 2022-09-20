Библиотека приглашает воронежцев на прогулку по литературным местам

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

21 сентября в рамках проекта «Воронежская литературная осень» юношеская библиотека имени Кубанева проведет литературную прогулку «Мемориальная память Воронежа». Она посвящена памятникам и мемориальным доскам писателей и поэтов - наших земляков.

Напомним, славу и гордость Воронежской земли составляют в поэзии Кольцов и Никитин - нам близки и дороги картины родной придонской природы. Мы гордимся тем, что уроженцем Воронежа является лауреат Нобелевской премии писатель Иван Бунин. Высокие патриотические чувства воспитывает в нас поэзия Маршака. Отчий край воспели в своих книгах Гавриил Троепольский и Андрей Платонов.

Начало в 14.00, вход свободный, 6+.

Напомним, в рамках проекта «Воронежская литературная осень» 21 сентября в 16.00 у памятника Кольцову в Кольцовском сквере будут читать стихи поэта артисты драмтеатра.