Воронежские каратисты завоевали шесть медалей на Всероссийских юношеских играх боевых искусств

Егор Вдовенко (слева). Фото ЦСП СК Воронежской области.

В соревнованиях по каратэ принимали участие 693 спортсмена из 48 регионов страны. В активе воронежцев шесть наград.

Две медали завоевали воспитанники Владимира Бебнева. Победителем среди спортсменов 14-15 лет в весовой категории до 64 кг стал Сергей Солодовников. Он провел четыре боя. Его товарищ по команде Степан Панов стал бронзовым призёром среди каратистов 16-17 лет в весе до 72 кг. Он уступил в полуфинале спортсмену из Ростовской области, а затем выиграл в утешительном финале.

Второе место в Анапе занял воспитанник Александра Афанасьева Егор Вдовенко. Он завоевал серебряную медаль в возрастной категории 12-13 лет в весе до 51 кг. У него было на турнире четыре боя, в трёх из которых он победил досрочно болевым приёмом.

Также вторым стал на берегу Чёрного моря Роман Бочаров, которого подготовили к турниру Анна Сомова и Виктор Горшков. Он выступал среди спортсменов 16-17 лет в категории до 76 кг. В полуфинале Роман победил соперника из Краснодарского края, а в финале уступил каратисту из Кабардино-Балкарии.

Два третьих места привезли в Воронеж Богдан Левченко и Максим Максименко, которые тренируются у Владимира Шарова. Богдан замкнул тройку сильнейших в возрастной категории 14-15 лет в весе до 64 кг. Боец провёл на турнире четыре боя, в трех из которых победил. Максим Максименко стал третьим среди спортсменов 16-17 лет весовой категории до 68 кг. На его счету три боя и две победы.

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