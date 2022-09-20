В Воронеже четвертый месяц подряд снижается инфляция

Уровень инфляции в Воронежской области ниже, чем в среднем в ЦФО Фото: Оксана ЗУЙКО

Четвертый месяц подряд в Воронежской области снижается инфляция. В августе она составила 14,3%. Это на уровне показателя в целом по стране и ниже, чем в ЦФО. Такие данные представило воронежское отделение ЦБ во вторник, 20 сентября.

Во-первых, на уровне инфляции сказался хороший урожай. Так, замедлился рост цен на огурцы, помидоры и яблоки, ускорилось снижение стоимости капусты и картофеля.

Во-вторых, нарастили мясное производство, стали заготавливать больше корма для животных. Таким образом снизились издержки и расширилось предложение. В итоге рост цен на свинину и куриное мясо замедлился.

В-третьих, после ажиотажа в марте, спрос значительно охладел. Из-за этого продавцы стали снижать цены на бытовую технику и электронику.

- Воронежцы сейчас больше стремятся копить, чем тратить. Поняв, что опасаться пустых полок не стоит, люди перестали скупать все подряд. К тому же, рубль укрепился, бизнесу удалось наладить параллельный импорт, — прокомментировала Анна Сухова, заместитель управляющего воронежского отделения Банка России.