В воронежских Лисках вандалы разломали лавки в парке, построенном за 85 млн

В Лисках вандалы разгромили деревянные лавки в парке «Горки» на улице Коминтерна, построенном за 85 млн рублей. У нескольких конструкций выломали рейки. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях в понедельник, 19 сентября.

Речь идет о деревянных шезлонгах, установленных вдоль пирса. Виновных сейчас ищет полиция. Ущерб оценили в 20 тыс. рублей. При этом поломки уже оперативно устранили. Сейчас в парке все в порядке.

- Виновных пробуем искать через камеры видеонаблюдения. Разрушения были и раньше. Следующей весной постараемся усилить охрану. После того, как работа над проектом полностью завершится, решится вопрос с обслуживанием, - рассказали в администрации Лисок.

Напомним, парк «Горки» построили в рамках конкурса Минстроя, в котором Лиски победили в номинации «Малые города с численностью населения от 50 до 10 тыс. человек» в 2020 году. Реализация проекта сейчас на завершающей стадии.