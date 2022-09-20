Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2022 11:17

Воронежец заплатит штраф в 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Такое решение принял Железнодорожный районный суд
Алексей СЕРГУНИН

36-летний воронежец в одном из городских пабликов в социальной сети разместил два комментария, дискредитирующие действия ВС РФ. Об этом сообщает телеграм-канал полиции региона.

В соответствии с частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» Железнодорожный районный суд Воронежа признал гражданина виновным. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.