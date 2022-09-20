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Звезды20 сентября 2022 10:55

В центре Воронежа будут читать стихи Кольцова

Акция с участием артистов драмтеатра пройдет в Кольцовском сквере
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

21 сентября в Кольцовском сквере пройдет акция «Воронежская литературная осень». Артисты театра драмы будут читать стихотворения Алексея Кольцова. На встрече зрители узнают о жизни поэта в переплетении с его творчеством. Прозвучат также музыкальные композиции.

Кольцов - первый народный поэт, оказавший влияние на развитие не только воронежской, но и всей отечественной культуры. Его поэзия тесно связана с фольклорными традициями, и центральной темой он избрал крестьянскую жизнь. Стихи Кольцова отличаются необычайной музыкальность, сотни песен и романсов написаны на его слова.

Начало в 16.00 у фонтана, 6+.